В Житомире провели третий Праздник украинского коня

Вчера в Житомире уже в третий раз провели Праздник украинского коня. Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие проходило на территории Житомирского ботанического сада, куда пришли более тысячи житомирян.

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Для зрителей провели презентацию оздоровительной верховой езды.

Кроме того, в программе праздника были выступления детей с особыми потребностями на лошадях, концертная программа,соревнования, действовал ярмарка, проводились разнообразные конкурсы, и тому подобное. Также состоялось награждение победителей.

По словам председателя общественной организации «Берегиня Полесья» Ольги Маньковской, мероприятие состоялось уже в третий раз для детей с физическими ограничениями, а собранные на нем благотворительные средства направят на строительство манежа, "чтобы больные дети смогли лечиться иппотерапией даже зимой».

Напомним, этот благотворительный запад основан для распространения национально-патриотического воспитания житомирян, а также для поддержки реабилитации больных детей с помощью иппотерапии и анималотерапии.