В Житомире открылся Форум регионального развития.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, участие в открытии форума взяли: председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич, председатель Житомирского облсовета Владимир Ширма, директор "Центра развития местного самоуправления" Василий Невмержицкий, директор департамента экономического развития, торговли и международного сотрудничества Алексей Шатило и другие.

Во время форума более 100 участников – руководители райгосадминистраций, районных советов объединенных территориальных общин Житомирской области – примут участие в секционных заседаниях на тему:

"Частные инвестиции для регионального развития и приоритеты инвестирования публичных средств для регионального развития", "Проекты для инвестирования", "Представление Дорожной карты регионального развития".

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Организаторами форума являются Житомирский центр развития местного самоуправления и Агентство регионального развития Житомирской области.

Как подчеркнул в выступлении на форуме председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич, Житомирская область занимает 8 место в рейтинге социально-экономического развития регионов. "Такой результат – совместная слаженная работа руководителей районов, городов и объединенных территориальных общин Житомирщины",- отметил он.

Гундич подчеркнул, что развитие региона зависит от реформ, которые внедряются на уровне государства. И именно председатели объединенных территориальных общин Житомирской области и руководители районов всего ощущают результаты самой главной реформы – децентрализации.

«Развитие Житомирщины зависит от развития районов, городов и объединенных общин. И то, что мы занимаем 8 место в рейтинге социально-экономического развития за первое полугодие, – наш совместный результат. Вы все чувствуете то, что реформа децентрализации нужна людям и уже дает свои результаты. Важным показателем является то, что 57% территории области комбинированные территориальными общинами. Мы все вместе сработали хорошо и надеюсь, что этот форум вдохновит вас на новые идеи, для некоторых это будет новым толчком для развития. И уже вскоре мы поднимем области этот показатель еще выше. Желаю плодотворной работы, хороших результатов и даю старт началу форума",- отметил Гундич

По данным пресс-службы Житомирской ОГА, сейчас в Житомирской области создано 45 объединенных общин, которым государство помогает развиваться за счет средств Государственного фонда регионального развития. По ним восстанавливаются социальные объекты, ремонтируются дороги, тому подобное.

Именно за это на форуме Гундич акцентировал внимание присутствующих на том, что проекты, которые будут реализовываться в следующем году от объединенных общин, облгосадминистрация будет принимать для рассмотрения до 21 ноября этого года.

«Те проекты, которые объединены территориальные общины Житомирской области и районы подавали в прошлых годах, это в основном реконструкции школ, детских садов и других объектов. Никто, к сожалению, пока что не предложил проект, который приносил бы вашей общине и бюджета дополнительные средства и налоги. Надеюсь, что этот форум будет толчком к тому, чтобы вы подали «развитию» проекты Государственного фонда реконструкции и развития. Должны работать над этим постоянно, ведь без таких проектов развития вашей общины не будет. Поэтому нужно думать, как увеличить доход вашей общины», – подчеркнул Гундич.