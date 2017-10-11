Глава Житомирской ОГА проверил, как ремонтируют дороги белорусские подрядчики

Глава Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич сегодня проверил, как ремонтируют Южный обход белорусские подрядчики, которые выиграли тендер. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Осмотрел дорогу руководитель области сегодня, 11 октября. «На дорогах Житомирщины работают белорусские подрядчики. Выиграли тендер – ремонтируют Южный обход. Сегодня проверил, как идут работы. Серьезный подход, серьезная техника. Надеюсь, экспертиза подтвердит наши ожидания», – сказал он.

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"Белорусская фирма ремонтирует участок протяженностью 7,2 км на дороге Т-061, также 6,1 км - на дороге Р-18 ремонтирует украинский подрядчик", - уточняют в облгосадминистрации.

Напомним, 2 октября на Житомирщине открыли движение по капитально отремонтированную дорогу государственного значения Т-06-14 "Глубочица-Станишовка через "Калиновку и Клитчин" - так называемый Южный обход.