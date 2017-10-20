В Одессе задержали двоих подозреваемых в нападении на общественную активистку

В Одессе правоохранители задержали двоих мужчин, подозреваемых в нападении в июне текущего года на известную активистку - участницу экспертной комиссии «Группа 2 мая» Светлану Подпалую. Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, двое мужчин, которые подозреваются в том, что днем 24 июня в центре города избили Подпалую, когда она подошла к дому, в котором проживает, были задержаны 19 октября.

По словам начальника регионального главка полиции Дмитрия Головина, подозреваемые установлены и задержаны в результате целого комплекса проведенных следственно-розыскных действий.

«Также установлены все обстоятельства, связанные с этим нападением. Это было делом чести для правоохранителей Одессы», - подчеркнул Головин.

Как сообщал УНИАН, 24 июня текущего года в центре Одессы злоумышленники избили известную активистку - участницу экспертной комиссии «Группа 2 мая» Светлану Подпалую. Двое злоумышленников подкараулили ее на пересечении улиц Кузнечной и Тираспольской. Один остался за рулем заведенного мопеда, второй сначала окликнул активистку, потом схватил за руку, развернул ее и забрызгал лицо из баллончика. Затем, затолкал в угол арочного въезда и стал избивать кулаками по лицу. После нападения подозреваемые скрылись.

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Было открыто уголовное производство по ст. 125 (умышленное нанесение легких телесных повреждений) УК Украины.

Подпалая является активной участницей независимого расследования, которое проводит общественная комиссия «Группа 2 мая», созданная в 2014 году после массовых беспорядков, приведших к гибели 48 человек. Она также активно участвует в различных протестных акциях, направленных против уничтожения зеленой зоны и застройки побережья Черного моря в Одессе.

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