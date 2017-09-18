В Харькове неизвестные напали на антикоррупционера Лисичкина

В Харькове неизвестные злоумышленники совершили нападение на члена «Харьковского антикоррупционного центра» Евгения Лисичкина. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация в отдел полиции о нападении поступила сегодня, 18 сентября, в 9:49.

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По сведениям полиции, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции.

В комментарии корреспонденту УНИАН Лисичкин сказал, что нападавших было двое, он запомнил их лица. По словам активиста, нападение произошло во дворе многоэтажки на улице Коцарской, где он проживает. Один из нападавших ждал его у первого подъезда дома (потерпевший живет в четвертом подъезде), второй - прятался до начала конфликта.

«Он стоял в очках, кепке и с цветами. Когда мы поравнялись, он нанес удар», - сказал Лисичкин, добавив, что второй нападавший подскочил и также начал наносить удары.

По словам Лисичкина, нападавшие пригрозили убийством, если он «еще хоть раз куда-нибудь залезет».

Мужчина убежден, что нападение связано с запланированными акциями перед сессией Харьковского горсовета, которая должна состояться 20 сентября.

Как сообщал УНИАН, в конце августа в Харькове неизвестные совершили нападение и сильно избили председателя правления «Харьковского антикоррупционного центра», депутата Харьковского облсовета Дмитрия Булаха. Следствие по этому делу продолжается.