Полиция после жалоб киевлян частично возобновила автодвижение в центре столицы

В центре Киева на улицах Шелковичной и Садовой и частично на улице Грушевского сняты перекрытия для движения автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, сегодня утром полицейские кордоны вблизи палаточного городка возле Верховной Рады перенесли с пересечения улиц Садовой и Грушевского до перекрестка с улицей Шелковичной.

«Таким образом сняты перекрытия движения для автомобилей частично по улице Грушевского, полностью Шелковичной и Садовой», - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители продолжают переговоры с активистами о переносе палаток с проезжей части улицы Грушевского в Мариинский парк.

В полиции напоминают, что в связи с проведением в правительственном квартале Киева массовых мероприятий, активисты разбили палаточный городок на проезжей части на улице Грушевского, а затем перекрыли движение.

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«Мы постоянно проводим переговоры с участниками акции протеста, с организаторами и, в частности, с народными депутатами, об освобождении проезжей части и переносе палаток с улицы Грушевского в Мариинский парк. Но они отвечают отказом. Поэтому сегодня, принимая во внимание жалобы киевлян, мы частично восстановили движение по нескольким улицам», - отметил начальник ГУ Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Напомним, ночь в палаточном городке возле Верховной Рады прошла спокойно, без инцидентов и столкновений. Утром в палаточном городке находилось около 200 участников акции за «большую политическую реформу». По периметру здания парламента стоял кордон нацгвардейцев, как и на подступах к палаточному городку. Правоохранители дежурили в полной амуниции, в шлемах и со щитами.

Возле Верховной Рады Украины 17 октября началась акция за «большую политическую реформу», участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Активисты разбили там палаточный городок.