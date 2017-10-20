Несколько сотен митингующих требовали от Порошенко внести закон об антикоррупционном суде

Около 300 активистов провели митинг на Банковой недалеко от здания Администрации президента, требуя внести законопроект об антикоррупционном суде. Потом они вернулись в палаточный лагерь, развернутый на улице Грушевского и в Мариинском парке возле Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат от фракции "Самопомич" Егор Соболев и внефракционный Юрий Левченко сообщили активистам, что подготовили президенту законопроект о создании антикоррупционного суда, и требуют, чтобы глава государства внес его на рассмотрение текущей парламентской сессии.

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"Ничего сейчас не мешает Петру Порошенко это сделать", - заявил Соболев.

"У нас выход один, чтобы Петр Порошенко понял, что другого пути у него нет. Или все происходит по цивилизованным правилам и мы имеем Антикоррупционный суд, где мы имеем открыты процессы, где мы имеем справедливый суд и мы имеем справедливые приговоры топ-коррупционерам, или он не будет президентом Украины по решению людей", - подчеркнул Соболев.

В свою очередь Левченко сказал, что проект закона о создании антикоррупционного суда был передан президенту. Депутат сказал, что Порошенко должен зарегистрировать этот законопроект в парламенте.

Соболев сказал, что активистам надо возвращаться в палаточный лагерь, чтобы "никто на него не напал".

"Сегодня ночью мы вместе с полевыми командирами предложим план следующих действий. Завтра утром его объявим", - сказал Соболев.

После митинга активисты вернулись в палаточный лагерь. Люди дежурят возле палаток и ужинают едой, которую готовит полевая кухня. Также на площади Конституции остается стоять сцена, с которой звучит патриотическая украинская рок-музыка.

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По состоянию на 21:05 на Грушевского и в Мариинском парке находится около 400 активистов.

В то же время, правоохранители из Национальной полиции и Национальной гвардии продолжают дежурить вдоль здания Верховной Рады и на подходах к парламенту со стороны всех улиц.

Как сообщал УНИАН, возле Верховной Рады Украины 17 октября началась акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Активисты разбили там палаточный городок.