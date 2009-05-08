Крымскую акцию «В каждом окне – российский флаг!» спонсирует Россия?

Лидер Крымской организации Украинской народной партии Олег ФОМУШКИН считает, что акция фронта «Прорыв» «В каждом окне – российский флаг!» спонсируется Российской Федерацией.

Об этом О.ФОМУШКИН заявил в комментарии УНИАН.

Напомним, крымское отделение Международного молодежного фронта «Прорыв» призвало жителей Крыма в честь 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне вывесить российские триколоры из окон или с балконов своих домов. Акция «В каждом окне – российский флаг!» началась вчера в Симферополе (всем желающим раздавали триколоры и георгиевские ленточки), ее также хотят провести в Евпатории, Керчи, Саках, Феодосии, Ялте, завершится мероприятие в июне в Севастополе. Пока, говорят в «Прорыве», активистки организации пошили 2 тысячи триколоров, они будут распространяться в ходе акции в городах Крыма.

«Откуда у них деньги для изготовления флагов? Кто их дает? Президент ЮЩЕНКО, украинское правительство? Нет, флаги изготовляются на деньги тех, чьи эти флаги, то есть тут факт вмешательства Российской Федерации во внутренние дела Украины. Они (РФ) готовят себе сторонника в Крыму с одной целью, чтобы не платить за пребывание своего флота на украинской территории. По разным оценкам, это (пребывание флота) стоит от 1 млрд. до 2 млрд. долларов в год», – сказал глава крымской УНП.

По мнению О.ФОМУШКИНА, акция «Прорыва» не найдет поддержки у крымчан.

«Цель акции – создать сторонника и развивать украинофобскую политику в Крыму – не будет достигнута», – убежден он.

Лидер крымской организации УНП также заявил, что «во время Второй мировой войны под триколором воевала армия Власова».

«Что тогда выходит, что они (организаторы акции) призывают почтить «власовцев», которые воевали на стороне фашистов?», – сказал О.ФОМУШКИН.

Как сообщал УНИАН, руководитель крымского отделения Международного молодежного фронта «Прорыв» Надежда ПОЛЯКОВА накануне, отвечая на вопрос, почему распространяются российские флаги, если советские солдаты воевали под красными флагами, заявила: «Все-таки ключевую роль сыграла именно Россия. Встречая наших солдат-освободителей в Европе: будь-то украинец, белорус или казах – их называли русскими. Что помогло победить в войну? Русский дух, который передала Россия своим воинам».

Н.ПОЛЯКОВА также заявила, что акция не связана с Русской освободительной армией. «С армией Власова никак не связана. Сейчас, наверное, некоторым очень удобно связывать, чтобы опорочить нашу акцию, но это очень хилые попытки умалить заслуги наших дедов, значимость Великой Победы», – сказала она.

Акция «В каждом окне – российский флаг!» проводится молодежным фронтом “Прорыв” с 2007 года.