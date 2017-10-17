Офицера Генштаба ВСУ задержали при получении 3 тысяч долларов взятки

Правоохранители разоблачили и задержали полковника, одного из начальников отдела Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, во время получения взятки в размере 3 тыс. долларов США.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

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"Военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины во время получения неправомерной выгоды в сумме 3000 долларов США, задержан один из начальников отдела Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник, который требовал и в дальнейшем получил от гражданина К. неправомерную выгоду в размере 3000 долларов США за согласование разрешения на проведение эколого-геологического обследования территории воинской части с целью установления очагов нефтехимического загрязнения и проведения восстановительных работ одним из частных предприятий", - говорится в сообщении.

В настоящее время военной прокуратурой проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении должностного лица о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, проведении обысков, отстранении от должности.