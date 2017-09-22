Холодницкий рассказал о попытке дать ему $300 тысяч взятки

Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий в эфире ток-шоу "Право на власть" рассказал, что двое судей из Днепра пытались дать ему взятку в 300 тысяч долларов, чтобы уголовное дело против них было закрыто, передает ТСН.

"Не знаю почему, но председатель суда решил, что можно прийти ко мне на прием, поговорить, как он говорил, "как нормальные люди", договориться и производство будет закрыто", - рассказал Холодницкий.

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Во время передачи первой части взятки – 50 тысяч долларов – судьи были задержаны сотрудниками Службы безопасности Украины. Сам Холодницкий денег не касался.

"Было раскрытие сумки, лицо, которое принесло деньги, пересчитывало их. Я их не касался. Когда лицо пересчитало эти средства и положило их на стол, произошло задержание", - сказал он.

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Сейчас задержанные судьи находятся в следственном изоляторе. Назар Холодницкий является свидетелем по этому делу.

Как сообщал УНИАН, ГПУ задержала двух судей, которые пытались дать взятку руководителю САП Назару Холодницькому. В частности, ему предлагали деньги за закрытие дела против судьи, которого НАБУ подозревали в коррупционных действиях.