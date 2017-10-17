"Восток и Запад вместе": полсотни львовских учителей отправились преподавать на Луганщину (видео)

В рамках проекта "Восток и Запад вместе" 50 учителей со Львовщины отправились преподавать на Луганщину.

Две недели они будут преподавать в местных школах. А это - учителя начальных классов, украинского языка, математики и истории. С собой прихватили подарки – книжки и пакеты для военных. Это уже третья такая поездка. Направляются они, в частности, в Северодонецк и Рубежное.

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«Мне интересно, какие методики преподаются, какие методики есть у наших коллег на Востоке. Хочется показать также свои методики, как я умею преподавать данный предмет», – комментирует свою поездку учитель информатики Ольга Олеярчик.