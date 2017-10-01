В Украине сегодня отмечают День учителя

Президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили педагогов с профессиональным праздником - Днем работников образования.

В приветствии, обнародованном на официальном сайте главы государства, Порошенко отметил: «Вся страна кланяется вам за неутомимый самоотверженный повседневный труд, за активную гражданскую позицию. Именно ваши таланты и настойчивость, тепло сердец и безупречное выполнение миссии по воспитанию молодых поколений - ключ к избранному нами европейскому будущему».

Президент подчеркнул, что несмотря на российскую военную агрессию Украина демонстрирует мощное стремление к реформированию всех сфер жизни. «И этот светлый октябрьский день ознаменован историческим событием - мы стоим у истоков коренных преобразований в отечественном образовании, намеченных новым законом Украины «Об образовании» и концепцией «Новая украинская школа», - отметил он.

Порошенко убежден, что педагоги станут движущей силой эффективных нововведений, которые приведут к качественным изменениям в технологиях и науке, гуманитарному и экологическому мышлению.

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Глава государства пожелал педагогам крепкого здоровья, мирного неба, щедрой судьбы и новых свершений во имя Украины.

«На каком бы языке ни звучало слово «учитель», его всегда произносят с уважением. Ваши опыт и любовь поддерживают ваших учеников и воспитанников в течение всей жизни. Нет труда благороднее, чем труд учителя», - говорится в переданном агентству УНИАН приветствии Парубия.

Он, в частности, отметил, что сегодня образование стало стратегическим направлением государственной политики. «Мы понимаем, что на вас возложена большая миссия - закладка фундамента будущего Украины. Ведь от того, кем станут ваши нынешние воспитанники, зависит судьба страны. Убежден, что совместными усилиями нам удастся преодолеть все трудности и поднять статус учителя на уровень, достойный труженика образования», - отметил председатель ВР.

В переданном агентству УНИАН приветствии Гройсмана отмечается, что качественная образовательная система - залог общественного прогресса, инвестиции в образование - это инвестиции в будущее нации, в развитие страны. «Поэтому корреляция качественного образования с материальным благополучием, всесторонним гармоничным развитием, общественной динамикой является неоспоримой. Наша задача - построение качественной, современной, динамичной образовательной системы всех уровней, которая будет отвечать требованиям времени и сформирует высококлассных специалистов и ответственных активных граждан», - отметил глава правительства. Он добавил, что такая образовательная система должна не только удовлетворить потребности тех, кто будет адаптироваться к современному миру и его вызовам, но и создать надлежащие условия для педагогов.

«Поэтому в рамках образовательной реформы правительство отдельным весомым приоритетом определяет общественный и социальный статус работников образования. Достойное вознаграждение за труд, надлежащее материально-техническое обеспечение, стимулы для повышения собственного профессионального уровня - те элементы образовательной системы, которые будут работать на благо всего общества», - отметил Гройсман.

По его словам, Украина имеет фантастический человеческий потенциал, высококлассных специалистов, способных решать задачи высокой сложности. «Уверен, что вместе нам удастся модернизировать образовательную систему, которая усилит интеллектуальный и экономический потенциал страны», - добавил он.