Одесситы просят президента восстановить памятник архитектуры – дом Руссова

Одесситы просят президента Украины восстановить памятник архитектуры – дом Руссова. Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в тексте петиции, зарегистрированной на официальном сайте главы государства.

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"Мы, граждане Украины, в том числе жители города Одессы, обращаемся к Вам в связи с плачевным состоянием памятников архитектуры Одессы - дома Руссова (ул. Садовая, 21) и дома Либмана (ул. Преображенская, 23 – угловое здание, вплотную примыкающее к дому Руссова - УНИАН). Памятники находится в самом центре города, являются обрамлением главной площади города – Соборной, и, по сути, служат лицом и визитной карточкой Одессы. К сожалению, сегодня на этом лице крупные пятна позора. Позора для Одессы и всей Украины, государства, стремящегося стать равноправным членом европейского сообщества, при этом, однако, не умеющего ценить собственное культурное наследие", - говорится, в частности, в обращении.

Далее указывается, что в доме Руссова с 2004 года – начала так называемой реставрации данного сооружения – здесь зафиксировано 14 пожаров, последний из которых – 30 сентября года. В результате 80 процентов помещений уничтожено.

Авторы петиции возмущены безразличием и попустительством государственных органов охраны культурного наследия и органов местного самоуправления.

"Вопиющим примером нарушения закона Украины "Об охране культурного наследия" пренебрегает даже Министерство культуры. Достаточно сказать, что в Министерстве закрывают глаза на обращения общественности, в которых говорится об ошибочном наименовании дома Руссова в Государственном реестре недвижимых памятников Украины. Там он назван "домом РусЛова". Мы сомневаемся, что ошибка ненамеренная, если ее не торопятся исправлять. Но самое главное, конечно, не это. Нас беспокоит фактическое состояние памятников архитектуры", - указывают подписанты.

Обращаясь к главе государства, "как к последней инстанции и гаранту Закона", авторы петиции резюмируют: "Мы требуем полного восстановления памятников архитектуры - дома Руссова и дома Либмана - в их прежнем виде, без масштабных изменений, которые могут нарушить историко-архитектурную среду исторического ареала. Времени на раздумья и совещания нет. Мы не хотим допустить повторения судьбы обрушившегося в июле 2016 года здания бывшего Одесского отделения Императорского русского технического общества (известного также, как Масонский дом) по адресу: ул. Княжеская, 1. Своими подписями под данной петицией, господин президент, мы подтверждаем, что ответственность за судьбу дома Руссова и дома Либмана, в том числе, лежит и на Вас".

Как сообщал УНИАН, 30 сентября в центре Одессы спасатели ликвидировали возгорание на площади 100 квадратных метров в 4-этажном доме Руссова, который является памятником истории и архитектуры 19-го века. Пламенем были охвачены подвальное помещение, первый и второй этажи левого крыла здания.

2 октября на совещании в мэрии заместитель начальника Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Валерий Дьяченко заявил, что причина возгорания – поджог. В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов сопоставил этот пожар с приездом в город в тот день бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили, назвав это "странным стечением обстоятельств".

Впервые дом Руссова основательно выгорел в ночь на 29 октября 2009 года. Тогда в здании выгорели и рухнули все межэтажные перекрытия и внутренние стены в левом крыле, а также купол-башенка над входной аркой и подъездом.

После этого произошло еще несколько пожаров в этой исторической постройке. Причиной их спасатели назвали "привнесение огня извне". Иными словами, умышленный или неумышленный поджог, поскольку внутри долго реставрируемого здания обитали бомжи и собирались асоциальные элементы.

10 октября сотрудниками коммунального предприятия "Муниципальная охрана" начата круглосуточная охрана дома Руссова.