Ночью в центре Одессы в очередной раз горел Дом Руссова

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области, 27 января в 23:34 в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что по улице Садовой, 21 происходит пожар в Доме Руссова.

К месту вызова пожарные прибыли уже в 23:37. В ходе проведенной разведки установлено, что на 2-м этаже 4-этажного отселенного аварийного дома возник пожар на 10 квадратных метрах внутренней межкомнатной перегородки.

Сложность тушения пожара была связана с тлением с последующим возгоранием камыша в пустотах перегородки и аварийным состоянием здания. К тушению пожара было привлечено 3 единицы основной техники и 14 человек личного состава.

В 0:36 пожар был локализован и в 0:59 полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним, здание было уничтожено во время пожара в октябре 2009 года. На протяжении последующих лет реконструкция заброшенного здания фактически не происходила, более того в нем неоднократно вспыхивали новые пожары. В октябре 2014 года в доме произошло обрушение межэтажных перекрытий. Представители общественности и СМИ выдвигали подозрения, что этот памятник архитектуры (а также соседний Дом Либмана) намеренно пытаются уничтожить с целью застройки квартала новыми зданиями.