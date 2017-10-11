Многострадальный памятник архитектуры в Одессе: дом Руссова взяли под круглосуточную охрану (видео)

Известная достопримечательность архитектуры, которая выходит фасадом на Соборную площадь, находится в ужасном состоянии.

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Более чем столетнее здание сыпится прямо на глазах. Особенно – из-за пожаров. Только за последний год оно горела уже несколько раз. Поджигатели не установлены.

Неделю назад загорелось в подвале, где нашли убежище бездомные. После этого случая памятник огородили и начали охранять.