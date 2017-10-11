Многострадальный памятник архитектуры в Одессе: дом Руссова взяли под круглосуточную охрану (видео)
12:12, 11 октября 2017Общество
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Более чем столетнее здание сыплется прямо на глазах. Особенно – из-за пожаров. Только за последний год оно горела уже несколько раз. Поджигатели не установлены.
В Одессе взяли под круглосуточную охрану дом Руссова / скриншот
Известная достопримечательность архитектуры, которая выходит фасадом на Соборную площадь, находится в ужасном состоянии.
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Более чем столетнее здание сыпится прямо на глазах. Особенно – из-за пожаров. Только за последний год оно горела уже несколько раз. Поджигатели не установлены.
Неделю назад загорелось в подвале, где нашли убежище бездомные. После этого случая памятник огородили и начали охранять.
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