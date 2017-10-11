Многострадальный памятник архитектуры в Одессе: дом Руссова взяли под круглосуточную охрану (видео)

12:12, 11 октября 2017
Общество
1938 0

Более чем столетнее здание сыплется прямо на глазах. Особенно – из-за пожаров. Только за последний год оно горела уже несколько раз. Поджигатели не установлены. 

В Одессе взяли под круглосуточную охрану дом Руссова /

Известная достопримечательность архитектуры, которая выходит фасадом на Соборную площадь, находится в ужасном состоянии.

Читайте такжеВ центре Одессы загорелась газовая труба жилого многоквартирного дома

Более чем столетнее здание сыпится прямо на глазах. Особенно – из-за пожаров. Только за последний год оно горела уже несколько раз. Поджигатели не установлены.

Неделю назад загорелось в подвале, где нашли убежище бездомные. После этого случая памятник огородили и начали охранять.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #дом Руссова Одесса пожар памятник архитектуры