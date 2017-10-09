Популярная украинская певица зажгла на дне рождения российского телеканала

Популярная украинская исполнительница Вера Брежнева поздравила известный российский музыкальный телеканал с днем рождения. Поздравление артистка опубликовала в своем микроблоге в Instagram.

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"С днем рождения МУЗ-ТВ. Пусть у тебя будет много красивой музыки и музыкальных друзей!! Будь! Радуй! Звучи!!! Спасибо всем, кто сегодня был с нами", - написала Брежнева и опубликовала фото с концерта.

Помимо Брежневой на концерте выступали Наталья Подольская, Сергей Лазарев, Ольга Бузова, Елена Темникова, Банд'Эрос, Джиган, Леонид Агутин, EMIN.

Как сообщал УНИАН, известная украинская певица LOBODA стала ведущей шоу на российском телеканале МУЗ-ТВ.