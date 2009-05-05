В Швейцарии из-за подозрения на свиной грипп изолировали 250 солдат

В Швейцарии из-за подозрения в заболевании гриппом A/H1N1 перевели в карантин 250 солдат.

Об этом сообщает сегодня AFP со ссылкой на Федеральный департамент обороны Швейцарии.

Согласно сообщению, в прошлое воскресенье один из солдат в казарме Фрибурга на западе Швейцарии пожаловался на ухудшение самочувствия. У него были выявлены симптомы гриппа A/H1N1, после чего солдат был изолирован, состояние его здоровья стало улучшаться. Немного позже с похожими симптомами обратился за помощью еще один солдат, который жил в одной комнате с первым больным. Руководство оборонного ведомства решило изолировать всех 250 солдат казармы.

В сообщении не уточняется, посещал ли недавно первый больной страны, где зафиксированы вспышки заболеваний гриппом штамма A/H1N1.

До этого случая в Швейцарии был зарегистрирован лишь один больной этим гриппом.