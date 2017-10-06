Германия назвала продление особого порядка самоуправления на Донбассе важным шагом к реализации "Минска"

Продление Верховной Радой Украины особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей является важным шагом в реализации Минских соглашений.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия, размещенном на сайте ведомства.

"Федеральное правительство ценит продление сегодня украинским парламентом срока действия закона об особом статусе Донбасса", - заявили в немецком внешнеполитическом ведомстве.

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"Это был сложный, впрочем, важный шаг, который демонстрирует преданность Украины своим международным обязательствам и реализации Минских соглашений. Предпосылкой для достижения прогресса пока является обеспечение длительной стабилизации ситуации с безопасностью, а также полного, длительного режима прекращения огня", - отмечается в заявлении представителя МИД ФРГ.

Также отмечается, что срок действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", принятого в 2014 году, истекает 18 октября. Этот закон является основой для осуществления временного порядка организации местного самоуправления на Донбассе, что также определено в "Комплексе мер" по реализации Минских соглашений.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня, 6 октября, приняла закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», внесенный президентом Украины (регистрационный номер 7164).

За данное решение проголосовали 229 из 337 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Данным законом еще на год продлено действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который был принят в 2014 году.