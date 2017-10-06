Япония прокомментировала продление особого порядка местного самоуправления на Донбассе

В посольстве Японии выражают надежду, что продление на год особого порядка местного самоуправления на Донбассе будет способствовать мирному урегулированию конфликта. Об этом посольство Японии в Украине сообщает в социальной сети Facebook.

Читайте такжеВо Франции напомнили о введении особого порядка местного самоуправления на Донбассе в два этапа

"Посольство Японии в Украине приветствует принятие закона, позволяющего продлить особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - подчеркнули японские дипломаты.

"Посольство Японии в Украине надеется, что это будет способствовать мирному урегулированию ситуации на востоке Украины в соответствии с Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня, 6 октября, приняла закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», внесенный президентом Украины (регистрационный номер 7164).

За данное решение проголосовали 229 из 337 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Данным законом еще на год продлено действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который был принят в 2014 году.