Председатель Житомирской ОГА Гундич проверил работу подрядчика по реконструкции Гришковецкой гимназии
При этом председатель Житомирской облгосадминистрации отметил, что проводить реконструкцию образовательных учреждений надо комплексно.
Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич проверил работу подрядчика по реконструкции Гришковецкой гимназии. Как передает корреспондент УНИАН, Гундич сегодня вместе с журналистами и местными властями осмотрел работы, которые ведутся в гимназии.
Общаясь с прессой, он напомнил, что был уже здесь раньше, а теперь приехал проверить, что сделано и как проходит реконструкция заведения.
При этом председатель Житомирской облгосадминистрации отметил, что проводить реконструкцию образовательных учреждений надо комплексно.
«Именно такой подход, как вы видите, и применяется при термосанации Гришковецкой гимназии Бердичевского района», - сказал он.
«Недавно у меня была серьезная встреча с подрядчиками, которые работают на объектах ДФРР. Я подчеркивал, что пока нам позволяет погода, должны сработать на все 200% и вывести на ремонты максимум людей. Как и обещал, я проверяю ход, темпы и качество работ на объектах ГФРР. Утепление и внешнее оформление Гришковецкой гимназии является одним из лучших в области. Здесь подрядчик подходит комплексно к работ - сразу после утепления стены красит ее, сейчас мы можем уже видеть результаты», - сказал Гундич.
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Общая сметная стоимость термомодернизации Гришковецкой гимназии - 8 млн 841,8 тыс. грн. Объект финансируется из Госфонда регионального развития и местного бюджета на условиях 10% софинансирования. Проект предусматривает проведение комплексной термосанации учебного корпуса, а именно: выполнение работ по утеплению фасада, цокольной части здания и кровли.
В прошлом году в пределах имеющегося финансирования были частично заменены оконные блоки на энергосберегающие. Гришковецкая гимназия принимает участие в совместном проекте Минобразования и Минрегиона по созданию нового образовательного пространства в 200 школах Украины. В рамках этого проекта, помимо внедрения энергоэффективных мероприятий, будет установлено оборудование и программное обеспечение, проведение скоростного интернета, Wi-Fi, созданы условия для инклюзивного образования и безбарьерной доступа, ремонт подъездных дорог.