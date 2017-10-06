Председатель Житомирской ОГА Гундич проверил работу подрядчика по реконструкции Гришковецкой гимназии

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич проверил работу подрядчика по реконструкции Гришковецкой гимназии. Как передает корреспондент УНИАН, Гундич сегодня вместе с журналистами и местными властями осмотрел работы, которые ведутся в гимназии.

Общаясь с прессой, он напомнил, что был уже здесь раньше, а теперь приехал проверить, что сделано и как проходит реконструкция заведения.

При этом председатель Житомирской облгосадминистрации отметил, что проводить реконструкцию образовательных учреждений надо комплексно.

«Именно такой подход, как вы видите, и применяется при термосанации Гришковецкой гимназии Бердичевского района», - сказал он.

«Недавно у меня была серьезная встреча с подрядчиками, которые работают на объектах ДФРР. Я подчеркивал, что пока нам позволяет погода, должны сработать на все 200% и вывести на ремонты максимум людей. Как и обещал, я проверяю ход, темпы и качество работ на объектах ГФРР. Утепление и внешнее оформление Гришковецкой гимназии является одним из лучших в области. Здесь подрядчик подходит комплексно к работ - сразу после утепления стены красит ее, сейчас мы можем уже видеть результаты», - сказал Гундич.

Читайте такжеПредседатель Житомирской ОГА Гундич находится с поездкой в Бердичевском районе

Общая сметная стоимость термомодернизации Гришковецкой гимназии - 8 млн 841,8 тыс. грн. Объект финансируется из Госфонда регионального развития и местного бюджета на условиях 10% софинансирования. Проект предусматривает проведение комплексной термосанации учебного корпуса, а именно: выполнение работ по утеплению фасада, цокольной части здания и кровли.

В прошлом году в пределах имеющегося финансирования были частично заменены оконные блоки на энергосберегающие. Гришковецкая гимназия принимает участие в совместном проекте Минобразования и Минрегиона по созданию нового образовательного пространства в 200 школах Украины. В рамках этого проекта, помимо внедрения энергоэффективных мероприятий, будет установлено оборудование и программное обеспечение, проведение скоростного интернета, Wi-Fi, созданы условия для инклюзивного образования и безбарьерной доступа, ремонт подъездных дорог.