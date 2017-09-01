Гундич принял участие в празднике первого звонка в Емильчинской общеобразовательной школе №1

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич сегодня принял участие в празднике первого звонка в Емильчинской общеобразовательной школе №1.

Как передает корреспондент УНИАН, в 9 утра в поселке Емильчино состоялись торжества по случаю праздника первого звонка в Емильчинской общеобразовательной школе №1.

Читайте такжеНа Житомирщине в этом году в школу пойдут почти 14 тысяч первоклассниковКак прозвучало на мероприятии, эта школа является опорной по состоянию на 1 сентября здесь обучается 410 учеников. В первые классы пришло 48 детей. В течение 2016-2017 годов в заведении проводились ремонтные работы по реконструкции здания школы на общую сумму в 8,6 млн грн за средства Государственного фонда реконструкции и развития, а также за средства фонда социально-экономического развития и районного бюджета.

“Житомирщина стопроцентно подготовилась к Дню знаний, сегодня вы видите ультрасовременную школу, где качественно осуществлен ремонт и реконструкция, хорошо оснащенную ультрасовременной техникой”,- рассказал журналистам Гундич.

В целом же, по данным Житомирской ОГА, в Житомирской области в новом учебном году будет функционировать 1 тыс. 459 учебных заведений – 697 дошкольных учреждений, 717 школ, 17 интернатных учреждений и 28 профессионально-технических заведений образования. Кроме этого, 4 школы области – Коростенский городской лицей, общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней № 28 Житомира им. И. Выговского, Новоград-Волынский коллегиум, опорное учебное заведение «Романовская гимназия» – вошли в 100 пилотных учебных заведений Украины, где внедряется новый образовательный стандарт «Новая украинская школа».

По словам заместителя начальника управления образования и науки ОГА Ольги Александровской, на Житомирщине сейчас дошкольным образованием охвачено 98,3 % детей в возрасте от 3 до 6 лет – а это 45,9 тыс. детей в 697 детских садах. В области уже функционирует 30 опорных школ, из них 19 – в объединенных общинах, 11 – в районах. Кроме этого, в каждой опорной школе планируется создать медиатеку, для этого на оснащение опорных учреждений в этом году было распределено свыше 44 млн грн. Также подвозом в области обеспечено 100% учеников и 84,9% педагогов сельской местности – в 2016 году приобретено 22 школьных автобуса на 11 районов, в июне 2017 года приобретено 12 школьных автобусов для 4 общин и 7 районов. Всего парк школьных автобусов в Житомирской области составляет 254 единицы.