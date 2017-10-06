В Киеве десятки улиц перекроют из-за марафона: для автомобилистов устроили возможные места проезда (видео)

13:05, 06 октября 2017
Общество
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Но до 15:00 в воскресенье более четырех десятков улиц и площадей будут закрыты для всех. 

Организаторы столичного марафона устроили для автомобилистов проезды во время забега. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Десятки столичных улиц перекроют или ограничат из-за проведения марафона. Для автомобилистов организаторы устроили возможные точки проезда. Их будут пропускать в перерывах между бегунами. Это не касается спасательных или ремонтных служб, им доступ к месту назначения обещают предоставлять по требованию. Но до трех часов дня в воскресенье более четырех десятков улиц и площадей будут закрыты для всех. 

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Как сообщал УНИАН, в Киеве 8 октября ограничат движение транспорта в центре и на левом берегу в связи с марафоном.

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Теги: #В Киеве десятки улиц перекроют из-за марафона#марафон в Киеве