В Киеве 8 октября ограничат движение транспорта в центре и на левом берегу в связи с марафоном (видео)

В столице ограничат движение на полсотни улиц из-за масштабного марафона. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Движение столичным центром и частью левого берега ограничат 8 октября. Десять тысяч людей из разных уголков мира уже зарегистрировались для участия в марафоне. Чтобы подать заявку, есть еще три дня.

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В частности, открыта регистрация на благотворительный забег "Победители", участники которого собирают средства на специальный спортивный беговой протез для ветерана АТО Виктора Кардаша.

Ранее сообщалось, что марафонский бег в Днепре собрал почти 2 тысячи спортсменов.