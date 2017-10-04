Спустя 20 лет: звезда фильма "Титаник" воссоединится с Джеймсом Кэмероном ради роли в продолжении "Аватара"

15:48, 04 октября 2017
Общество
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Всего планируется выпустить четыре сиквела "Аватара", разделенных на блоки по два фильма. Первая из частей продолжения должна выйти в 2020 году.

REUTERS

Актриса Кейт Уинслет снимется в сиквеле "Аватара", который снимет Джеймс Кэмерон. Об этом сообщает Empire.

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"Кейт и я искали что-нибудь, что могли бы сделать вместе, 20 лет, со времени нашего сотрудничества в "Титанике", который был одним из самых стоящих фильмов в моей карьере", — сказал Кэмерон.

Известно, что Уинслет сыграет персонажа по имени Ролан.

Всего планируется выпустить четыре сиквела "Аватара", разделенных на блоки по два фильма. Первая из частей продолжения должна выйти в 2020 году.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, Джеймс Кэмерон раскрыл детали нового "Терминатора".

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Теги: #Кейт Уинслет Титаник Аватар Кэмерон