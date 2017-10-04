Спустя 20 лет: звезда фильма "Титаник" воссоединится с Джеймсом Кэмероном ради роли в продолжении "Аватара"
15:48, 04 октября 2017Общество
10 0
Всего планируется выпустить четыре сиквела "Аватара", разделенных на блоки по два фильма. Первая из частей продолжения должна выйти в 2020 году.
Уинслет и Ди Каприо / REUTERS
Актриса Кейт Уинслет снимется в сиквеле "Аватара", который снимет Джеймс Кэмерон. Об этом сообщает Empire.
Читайте такжеТворец "Дэдпула" займется возрождением "Терминатора" со Шварценеггером
"Кейт и я искали что-нибудь, что могли бы сделать вместе, 20 лет, со времени нашего сотрудничества в "Титанике", который был одним из самых стоящих фильмов в моей карьере", — сказал Кэмерон.
Известно, что Уинслет сыграет персонажа по имени Ролан.
Всего планируется выпустить четыре сиквела "Аватара", разделенных на блоки по два фильма. Первая из частей продолжения должна выйти в 2020 году.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, Джеймс Кэмерон раскрыл детали нового "Терминатора".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter