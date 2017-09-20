Самая известная Сара Коннор возвращается спустя 25 лет: Джеймс Кэмерон раскрыл детали нового "Терминатора"

Джеймс Кэмерон рассказал, что в перезапуске «Терминатора» зрители увидят не только Арнольда Шварценеггера, но и Линду Хэмилтон — в роли Сары Коннор. По словам Кэмерона, возвращение актрисы станет «заявлением по поводу гендерных ролей в экшенах», передает The Hollywood Reporter.

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"Есть пятидесяти- и шестидесятилетние мужики, которые до сих пор убивают плохих парней. Но нет аналогичного примера женской роли", - заявил он.

Вместе с тем, как отметил продюсер, новый фильм также послужит стартом и для поколения молодых персонажей.

"Мы начали искать девушку лет восемнадцати или около того, чтобы она стала главной героиней новой истории. У нас будут персонажи как из настоящего, так и из будущего. В основном вы увидите новых героев, но ядром всё же будут Арнольд и Линда", - отметил он.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, возрождением нового "Терминатора" займется творец "Дэдпула".