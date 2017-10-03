За американской мечтой: в Украине началась регистрация на визовую лотерею Green Card

С сегодняшнего дня украинцы могут подавать заявки для участия в американской диверсификационной визовой лотереи (лотерея «Грин-кард») с целью получения права на работу и проживание в США на 2019 год.

Об этом говорится в сообщении Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине в Twitter.

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Также сказано, что регистрация для участия в лотерее осуществляется только по специальной ссылке: http://dvlottery.state.gov.

"Существует только один способ принять участие в программе ДВ (лотереи «Грин-кард»). Вы должны заполнить и отправить форму DS-5501, электронную регистрационную форму для диверсификационной визы (регистрационная форма E-DV), которая доступна только онлайн на сайте E-DV www.dvlottery.state.gov. Не полностью заполненная форма приведет к дисквалификации заявки. Все заявки одного кандидата будут дисквалифицированы, если больше одной заявки поступит на этого кандидата, независимо от того, кто заполнял и отправлял форму", - говорится в сообщении на сайте Посольства США.

Также на сайте Посольства США уточняется, что "заявки на участие в розыгрыше DV-2019 нужно подать в электронном виде на www.dvlottery.state.gov в период с 12:00 по восточному летнему времени (GMT-4) 3 октября 2017 года до 12:00 по восточному стандартному времени (GMT-5) 7 ноября 2017 года".

Как известно, Посольство США в Украине проводит собеседования для получения виз по результатам розыгрыша диверсификационной визовой лотереи (лотерея «Грин-кард») с 1 марта 2012 года.

Общую информацию об участии в программе лотереи можно получить на сайте (на английском языке): https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/diversity-visa/entry.html

Инструкции по подготовке к собеседования доступны по ссылке https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/diversity-visa/interview/prepare-for-the-interview.html