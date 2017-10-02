Время "Ч": в ГПУ назвали дату, после которой нельзя открывать новые дела по преступлениям против Майдана

Руководитель Департамента Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявляет, что существует высокий риск того, что после 20 ноября нельзя будет открывать новые уголовные производства по преступлениям против активистов Революции достоинства из-за того, что так и не создано Государственное бюро расследований. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Горбатюк сказал журналистам на брифинге.

"У нас наступает очередной время "Ч" изменений в законодательстве, что касается подследственности преступлений Государственному бюро расследований и преступлений по подследственности НАБУ", - сказал он.

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Горбатюк объяснил, что 20 ноября все преступления против активистов Майдана должны быть подследственны ГБР, которое пока не создано. Закон предусматривает в таком случае, что следствие будет продолжать прокуратура, но только по тем делам, которые уже открыты. По его словам, новые уголовные производства прокуратура больше не будет иметь права открывать. Кроме того, он добавил, что существует опасность того, что отдельные дела о преступлениях против активистов Майдана могут вообще не расследоваться после 20 ноября. В частности, дело об убийстве активистов Михаила Жизневского, Сергея Нигояна и Романа Сеника начато еще следователями милиции, значит после 20 ноября прокуратура не будет иметь права его расследовать.

Он также добавил, что неоднократно предупреждал об этом руководство Генпрокуратуры, однако до сих пор закон о ГБР не принят.