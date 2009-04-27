На разработку вакцины против свиного гриппа нужно не менее 4 месяцев

На разработку вакцины против свиного гриппа понадобится не менее 4 месяцев.

Об этом сообщает сегодня AFP со ссылкой на представителя крупнейшего производителя вакцин в мире Sanofi Pasteur.

«Между сообщением о новом штамме гриппа, каким бы он ни был, в частности, в данном случае, штамм A/H1N1, появившийся в Мексике, и производством первых доз вакцины нужно считать от 4 месяцев”, - цитирует его слова агентство.

Он отметил, что этот период является объективно необходимым, поскольку часть биологических процессов не подлежат сокращению во времени.

На сегодняшний день рекомендовано потреблять для профилактики вакцины от птичьего гриппа Tamiflu и Relenza, сообщает AFP.

Как сообщал УНИАН, от вспышки высокопатогенного свиного гриппа в Мексике уже погибли свыше 100 человек, свыше 1,5 тысячи – поражены болезнью.