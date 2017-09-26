Депутаты vs журналисты: в Раде хотят уменьшить количество репортеров и ввести дресс-код (видео)

Депутаты объявили журналистам войну: они хотят контролировать их поведение, вид и время пребывания в парламенте. Об этом говорится в сюжете программы "Гроші".

Из-за материалов, отснятых в парламенте, у депутатов немало проблем. Прямо во время работы их постоянно ловят на лоббировании своих бизнес-интересов, поиске новых машин, подготовке к шикарному отдыху за рубежом, переписках с любовницами.

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Нардепы хотят сами решать, какие вопросы правильные, а какие нет, а для начала - сократить количество корреспондентов в Раде. Это обсуждали и на заседании регламентного комитета. Нардеп Ирина Ефремова даже предложила не впускать журналистов в столовую.

Ранее журналисты показали авто чиновников - обновление автопарка обошлось государству более чем в полмиллиарда гривень.