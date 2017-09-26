Триумфальное обновление автопарка реформаторов: журналисты показали авто чиновников

В 2017 году чиновники купили себе почти тысячу новеньких служебных автомобилей. В частности, право ездить на новых служебных автомобилях получили «Нафтогаз», Кабмин, КГГА и еще несколько госучреждений. Об этом говорится в сюжете программы «Гроші».

Такое обновление автопарка обошлось государству в более чем полмиллиарда гривень.

В частности, черный автомобиль Toyota Land Croiser имеет «Укрспецэкспорт», а также три Toyota Camry и восемь Toyota Corolla. Такие приобретения обошли почти в 6,5 млн грн.

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В компании же отмечают, что элитный внедорожник предназначен для иностранных партнеров.

В автопарке КГГА есть новенькая Toyota Camry и четырнадцать Toyota Corolla, которые обошлось столице в более 7 млн грн. Однако в мэрии все же отмечают, что обновить нужно еще немало автомобилей, потому что ремонт старых авто дороговат.

В Госспецсвязи также не очень любят отечественный автопром. Секретное ведомство имеет 8 автомобилей класса «люкс». В частности, журналистам рассказали о двух машинах BMW, одном Lexus, двух Toyota Camry и MITSUBISHI Pajero. В частности, на Lexus ездит глава Госспецсвязи. Кроме того, для сопровождения первых лиц государства в люксовые комплектации уже закуплено два автомобиля Toyota Land Crouser.