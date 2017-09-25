Музей истории Украины и Родина-мать: известная британская певица сняла в Киеве загадочный клип

Британская певица и актриса Палома Фейт (Paloma Faith) выпустила клип на песню Crybaby, снятый Киеве.

Видео снято в стиле антиутопии, а его режиссером стал Томас Джеймс, ранее снимавший в Киеве клипы для группы Nothing But Thieves.

Читайте такжеКоварная подмена: вместо Стэтхема в рекламе на "Олимпийском" снялся статист из клипа "Грибов"

Узнаваемой киевской локацией в клипе стали Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и монумент Родина-мать.

Как сообщал УНИАН, ранее на киевском вокзале был снят рекламный ролик о новом поколении Apple Watch.