Музей истории Украины и Родина-мать: известная британская певица сняла в Киеве загадочный клип
13:01, 25 сентября 2017Общество
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Узнаваемой киевской локацией в клипе стали Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и монумент Родина-Мать.
Клип снят в жанре антиутопии / скриншот
Британская певица и актриса Палома Фейт (Paloma Faith) выпустила клип на песню Crybaby, снятый Киеве.
Видео снято в стиле антиутопии, а его режиссером стал Томас Джеймс, ранее снимавший в Киеве клипы для группы Nothing But Thieves.
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Узнаваемой киевской локацией в клипе стали Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и монумент Родина-мать.
Как сообщал УНИАН, ранее на киевском вокзале был снят рекламный ролик о новом поколении Apple Watch.
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