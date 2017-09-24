В Одесской области водолазы поднимают на поверхность боеприпасы с затонувшего немецкого судна "Теодорих"

В акватории Черного моря, возле с. Лебедевка Татарбунарского района Одесской области спасатели проводят специальные работы по подъему боеприпасов времен Второй мировой войны с затонувшего немецкого судна «Теодорих».

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, водолазы-саперы с соблюдением всех мер безопасности проводят поиск, извлечение, подъем и транспортировку взрывоопасных предметов для сосредоточения в безопасном месте и дальнейшего обезвреживания.

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«На протяжении 22 сентября были извлечены 29 единиц подрывников, 500 единиц стрелковых патронов, 1 артиллерийский снаряд калибра 75 мм. На протяжении 23 сентября извлечены 336 единиц подрывников, 1500 единиц стрелковых патронов, 2 артснаряда калибра 75 мм», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, к проведению работ привлечена водолазно-спасательная часть аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области и расчет подводного разминирования 1-го Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины.

Всего привлечены 10 человек личного состава 3 единицы специальной техники и 1 плавсредство.