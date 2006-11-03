Российский бизнесмен Воробьев подтвердил связь Курочкина с событиями на ”Озерке”

Российский бизнесмен Владимир ВОРОБЬЁВ подтвердил связь Максима КУРОЧНИКА с последними попытками захвата Центрального рынка Днепропетровска, называемого «Озёркой».

Об этом сегодня сообщила Днепропетровская телекомпания «9-й канал», показав фрагмент видеозаписи, которую ОАО «Центральный колхозный рынок» проводило вчера в Днепропетровске в офисе местной организации Союза журналистов (видеозапись смотрите здесь).

В.ВОРОБЬЕВ, который утверждает, что ему принадлежит 80% акций ОАО «Центральный колхозный рынок» и на этом основании он якобы имеет права на «Озёрку», во время пресс-конференции внезапно перешёл на крик, заявив в частности: «…да заедет Курочкин, вам не долго осталось, … через месяц увидите…».

Участвующие в пресс-конференции журналисты слова В.ВОРОБЬЁВА «…вам не долго осталось…» расценили, как неприкрытую угрозу.

Справка УНИАН. 30 октября т. г. состоялась попытка захвата ринка "Озерка". По информации милиции, около пяти часов утра к рынку «Озерка» подъехали на автобусе около 150 человек, которые с помощью взрывных пакетов, арматуры и оружия травматического действия пытались попасть на территорию центрального рынка и в его административное здание. Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции спецподразделения «Беркут» и внутренних войск задержали 92 человека, которые осуществили попытку захвата рынка «Озерка». У нападающих изъято 12 единиц оружия травматического действия. Во время столкновения ранения получили двое сотрудников «Беркута».

После попытки захвата адвокат рынка Вадим ЕСАУЛЕНКО сообщил, что во время первой попытки захвата рынка утром 30 октября на предприятие вместе с боевиками пытался войти неизвестный, который представился судебным исполнителем. По словам адвоката, этот человек затем скрылся, и больше не появлялся на месте событий.

В.ЕСАУЛЕНКО предположил, что это был не судебный исполнитель, а какой-то аферист, который непонятно где раздобыл форму судебного исполнителя. Адвокат рынка допускает, что постановления судов АР Крыма, которые нападавшие имели при себе, возможно, также были фальшивыми.

На данный момент Днепропетровский центральный рынок «Озерка» принадлежит государству. По информации СМИ, несколько раз рынок под свой контроль пытался взять российский бизнесмен Максим КУРОЧКИН, которого украинские правоохранительные органы объявили в международный розыск за совершение ряда преступлений на территории Украины.