Киев присоединился к празднованию Международного дня мира (фоторепортаж)

21 сентября 2017 года в центре Киева отметили Международный день мира. В частности, прошло шествие-реквием памяти погибших защитников родины по улице Небесной Сотни, а ученики лицея Национальной академии внутренних дел Украины развернули огромный флаг Украины.

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Кроме того, молодежь провела флешмоб на Майдане Независимости с плакатами с нарисованными голубями-символами мира и воздушными шариками.

Отметим, 21 сентября традиционно отмечается Международный день мира. Праздник учрежден ООН и отмечается с 1982 года.

Каждый год Международный день мира посвящен конкретной тематике. В 2017 году это тема звучит как "Вместе ради мира: уважение, безопасность и достоинство для всех". Эта тема основана на совместной глобальной кампании, которая способствует уважению, безопасности и достоинству каждого человека, вынужденного покинуть свои дома в поисках лучшей жизни.

Как сообщал УНИАН, к Международному дню мира итальянский тракторист выпахал на поле эмблему ООН. Правда изображение он несколько изменил: призывая мировых лидеров больше заботиться о мире, континенты земного шара итальянец заменил на символ пацифистов.