Православные христиане празднуют чудо Архистратига Михаила: история праздника

Православные христиане 19 сентября вспоминают чудо Архистратига Михаила, происшедшее в Хонех (Колоссах) в IV веке, праздник, который в народе называют "Михайлово чудо". Как сообщает БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», в Малой Азии, находилась церковь в честь Архистратига Михаила, возле которой был целебный источник.

Храм возвел житель города Лаодикии, в знак благодарности архистратигу Михаилу за исцеление его дочки, которая была немой. Отцу, который в то время не был крещен, во сне явился архангел Михаил и сказал, что его дочь исцелится, если попьет воды из источника. Все случилось так, как и говорил архангел - испив воды, девочка начала говорить. После чего семья крестилась и построила церковь, посвященную архистратигу.

Узнав о чудодейственной силе воды, к этому месту начали приходить не только христиане, но и язычники, которые, получив исцеление, крестились.

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В возведенной церкви на протяжении 60 лет служил пономарем мужчина по имени Архипп, ныне прославленный в лике святых. Многих язычников он обратил в христианство. Однако, некоторые язычники озлобились на Архиппа и попытались уничтожить церковь, заодно избавившись от пономаря.

Они соединили две горные реки в одно русло, так чтобы поток воды был направлен на храм. Архипп молился архистратигу Михаилу, чтобы он предотвратил беду. Вскоре после молитвы возле церкви явился архистратиг. Он ударил жезлом об гору, образовав расщелину, в которую и направился поток.

Церковь не пострадала, а язычники, видя такое чудо, испугались и убежали. Христиане же собрались в храме и поблагодарили Бога и Архангела Михаила за помощь. Это событие произошло в Хонех – местности, название которой переводится как «расщелина», «отверстие».

На Афоне в обители Дохиар есть храм в честь Архангела Михаила. Предание гласит, что архангел спас парня, которого хотели убить и овладеть найденным им кладом. Парень пожертвовал сокровище на нужды обители. Однако монахи искусились богатством и, привязав к шее парня тяжелый камень, бросили его в воду, а игумену сказали, что никаких денег от него не получили.

Когда парень упал в воду, его Ангел Хранитель помолился Архангелу Михаилу, чтобы он спас юношу. В то же мгновение он, с камнем на шее, очутился в алтаре храма в Дохиаре. Монахи сознались в содеянном, и отдали украденное, а парень принял монашество с именем Варнава и, спустя некоторое время, стал игуменом монастыря. Часть камня, который должен был повлечь парня на дно и сегодня хранится в афонской обители.