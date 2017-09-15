Муж в бегах и никаких контактов с коллегами: СМИ узнали детали последних лет жизни экс-солистки группы "Банд'Эрос"

Экс-солистка известной российской группы "Банд'Эрос" Рада Змихновская, которая 14 сентября умерла в США, почти не общалась с бывшими коллегами и скрывала информацию о себе. Менеджер группы отрицает, что покойная и музыканты общались.

Как пишет ДНИ.ру, здоровье певицы подорвало бегство мужа из России. С Александром Змихновским они поженились еще в студенчестве, Рада помогала ему с бизнесом — не всегда честным. Пиком успеха Змихновсокго стала должность генерального директора "Оборонэнергосбыта". Но когда деятельностью компании заинтересовалась полиция, муж Рады, по слухам, сбежал.

Читайте такжеСмерть солистки группы "Банд'Эрос": коллеги рассказали подробности трагедии

СМИ отмечают, что Александр, которого заочно арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве, покинул страну и спрятался в Турции. Следственные органы инкриминировали ему хищение почти 450 миллионов рублей. Для погашения ущерба по делу через суд арестовано принадлежащие Александру дом и две квартиры.

Напомним, группа "Банд’Эрос" образовалась в Москве в начале 2005 года. В ее состав входили Батишта, Рада и Наташа, Игорь и Руслан. В следующем году команда завоевала популярность. Однако на пике известности Рада Змихновская покинула группу. Якобы по личной причине – Рада ждала ребенка. Правда, неизвестно, родила она или нет.