Умерла экс-солистка группы "Банд'Эрос" - СМИ

В сети появилась информация о том, что скончалась бывшая солистка коллектива «Банд'Эрос» Рада (Родика Змихновская). Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, близкие артистки подтвердили ее смерть.

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Змихновская покинула проект «Банд'Эрос» в 2007 году. Согласно данным из открытых источников, это произошло из-за беременности.

Коллектив наиболее известен по песням «Коламбия Пикчерз не представляет», «Манхэттен» и «Не зарекайся».

Как сообщал УНИАН, ранее умерла известная актриса Вера Глаголева.