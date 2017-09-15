В Харькове завкафедрой одного из вузов задержали на взятке в 380 тысяч гривень

В Харькове заведующего кафедрой одного из вузов задержали по подозрению в получении взятки в размере 380 тыс. грн. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его сведениям, сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона сил АТО разоблачили на взятке заведующего кафедрой одного из ведущих высших учебных заведений Харькова сегодня, 15 сентября.

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Правоохранители задокументировали, что завкафедрой по указанию руководства вуза вымогал у своего коллеги - заведующего другой кафедрой - 380 тыс. грн за продление трудового контракта на новый срок. Сотрудники спецслужбы задержали его возле одного из харьковских обменников при получении всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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