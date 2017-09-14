На Закарпатье на взятке в 150 тысяч гривень поймали помощника нардепа

На Закарпатье в деле о присвоении 2 млн грн бюджетных средств должностными лицами отдела образования одной из РГА в 2015 году, раскрыто помощника народного депутата Украины при вымогательстве и получении 150 тыс грн взятки. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Правоохранители расследуют факт присвоения должностными лицами отдела образования одной из РГА и частным предпринимателем бюджетных средств на общую сумму около 2 млн. грн за завышение цен на поставку угля в учреждения образования одного из районов края.

В ходе досудебного расследования задокументировали преступную деятельность одного из помощников народного депутата, работающий на общественных началах, - вымогательство и получение неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. грн. на собственный счет от частного предпринимателя. Средства были предоставлены за влияние, давление и увольнения работников УЗЕ и следователя в производстве.

Речь идет о направлении депутатских обращений одного из нардепов Украины к Нацполиции, ГПУ и Кабинета Министров Украины о, якобы неправомерные действия правоохранителей при проведении следственных действий в уголовном производстве относительно присвоения бюджетных средств.

Читайте такжеВ Харькове СБУ задержала на взятке военного комиссара по Донецкой области

Прокуратурой Закарпатской области было начато уголовное производство о неправомерной выгоды служебному лицу, которое занимает особо ответственное положение и пособничества в принятии такой неправомерной выгоды (ч.2 ст.27 - ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 369 УК Украины).

14 сентября помощнику народного депутата Украины и частному предпринимателю объявлено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений.

В суд направлено ходатайство об избрании фигурантам меры пресечения.

Во время обысков у помощника нардепа и предпринимателя изъято удостоверение помощника народного депутата Украины, паспорта граждан Венгрии и Украины, служебное удостоверение полковника милиции, сотрудника Кабинета Министров Украины, Верховной Рады Украины, сотрудника международной полиции и различных контролирующих органов выписаны на фамилию помощника народного депутата. Также изъяты деньги и официальные документы, подтверждающие его преступную деятельность. Кроме этого, из сейфа помощника нардепа изъято около 70 тысяч долларов США.

Проводятся дальнейшие следственные действия и проверяется причастность к получению взятки народного депутата Украины.

Как сообщал УНИАН, топ-чиновника "Укрзализныци" поймали на взятке в $70 тысяч.