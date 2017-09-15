Найденный избитым после похищения российскими силовиками Параламов прошел судмедэкспертизу - адвокат

Крымский татарин Ренат Параламов, который накануне сообщил о похищении и избиении российскими силовиками, 15 сентября прошел судебно-медицинскую экспертизу в Симферополе.

Об этом рассказал адвокат Параламова Эмиль Курбединов после завершения процедуры, сообщает Радио Свобода.

«Ренат прошел судебно-медицинскую экспертизу. Больше времени заняло описание самой ситуации, протоколирование, потом врач осмотрел его и указал, какие у него есть жалобы и ссадины», - сказал Курбединов.

По его словам, врач ограничился визуальным осмотром подзащитного.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября в крымском поселке Нижнегорский в доме Параламова прошел обыск. По словам его адвоката, Параламова вывезли российские силовики, вероятно, в управление ФСБ России по Крыму в Симферополе. Российские силовые структуры ситуацию не комментировали.

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Как сообщил в комментарии УНИАН адвокат Маммет Мамбетов, Параламов 14 сентября позвонил с неизвестного номера и рассказал, что находится на автостанции «Восточная» город Симферополь. «Его сильно избили, пытали электрическим током и делали нехорошие вещи», - сказал Мамбетов.

На уточняющий вопрос, находился ли Параламов в ФСБ, собеседник агентства ответил: «Да, полиция поселка Нижнегорский сообщила, что он со вчерашнего дня находился там».

Как стало известно позже, в больнице Симферополя отказались принимать Параламова для снятия побоев.

По словам активистов, Параламов не имел судимостей, зарабатывает торговлей на рынке. У мужчины четверо несовершеннолетних детей.