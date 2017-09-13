В оккупированном Россией Крыму снова похитили человека

В селе Нижнегорсоке люди в гражданском с закрытыми лицами перелезли через забор и ворвались в дом семьи Параламовых. Устроили обыск, изъяли книгу и ноутбук, а главу семьи крымского татарина Рената Параламова забрали в неизвестном направлении, ничего не объяснив семье.

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Как говорится в сюжете ТСН, крымскотатарские активисты опасаются, что его объявят очередным экстремистом, потому что Параламов верный мусульманин, а те кто открыто исповедуют ислам находятся под пристальным вниманием ФСБ РФ.

Брат похищенного Руслан Параламов заявил, что местніе органы ФСБ никакой информации относительно Рената не дают. Поэтому семья ищет его самостоятельно, но пока никакой иформации о его местонахождении нет.