В Одессе активисты сняли с болгарина футболку с надписью "Россия", а у белорусов изъяли "георгиевскую" ленту (фото)

В Одессе активисты сняли с болгарского туриста футболку с надписью "Россия". Об этом рассказал на своей странице в Facebook экс–лидер одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко.

"Гуляешь себе по Одессе, встречаешь какого-то болгарина, и бац — у тебя уже новый трофей", - говорится в его сообщении.

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Также они остановили автомобиль Volkswagen на белорусских номерах, в салоне которого заметили "георгиевскую" ленточку и сразу вызвали полицию. Как сообщил советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, гости Одессы не знали о запрещенной в Украине символике.

Как сообщал УНИАН, 16 мая Верховная Рада приняла закон "О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды "георгиевской" (гвардейской) ленточки".