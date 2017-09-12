Полиграф не подтвердил "откаты" в исполнительной службе

Руководители и сотрудники исполнительных служб по всей стране прошли проверку на полиграфе, чтобы доказать свою непричастность к любым коррупционным схемам. Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко во время брифинга в Киеве.

По его словам, большинство руководителей исполнительных служб в Украине уже прошли проверку на полиграфе, и еще в нескольких областях проверка пройдет в ближайшее время.

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Петренко отметил, что одной из причин проверить государственных исполнителей на "детекторе лжи" стало расследование журналистов "Наші гроші", которые обнаружили, что перед тем, как получить многомиллионные премии, сотрудники исполнительной службы синхронно писали доверенности на доступ к своим зарплатным счетам на имя малоизвестного им лица.

Только после этого госисполнители получали свои премии. За попытку "избежать дележки денег", лишали работы.

Один из исполнителей уволился на следующий день, после получения вознаграждения.

"У нас работают тысячи сотрудников и это их право решать работать или уйти, а также кому предоставлять право на пользование своим имуществом. Но все же мы провели проверку на полиграфе среди руководителей исполнительных служб по данному вопросу. Ее результаты будут объявлены в ближайшее время. Но могу сказать, что никаких жалоб, о том, что кто-то из руководителей или иных должностных лиц требовал предоставить им "откат" за назначение премии, к нам не поступало", - сказал Петренко.

Он также добавил, что в Украине работают 5700 государственных исполнителей и все они получают премии, если выполнили соответствующее решение суда по взысканию долга с должника.

Ранее сообщалось, что за два месяца 2017 8 госисполнителей Министерства юстиции получили вознаграждения более чем на 23 миллиона гривен.