Дело Чийгоза: защита "не питает иллюзий" по поводу апелляции, обратится в ЕСПЧ

Защита после рассмотрения апелляции Верховным судом Российской Федерации на приговор незаконно осужденному оккупационными российскими властями заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу намерена обратиться в Европейский суд по правам человека. Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров сообщил на брифинге.

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"Наши дальнейшие действия в том, чтобы подать апелляцию. Мы, крымские татары, живем в условиях временно оккупированного Крыма, в тех реалиях, которые там есть. И по мнению адвокатов, я сегодня с ними говорил, и здесь вполне я разделяю их подход - будет подана апелляция в течение десяти дней на незаконное, неправомерное решение незаконного оккупационного суда", - сказал Чубаров, уточнив, что апелляция будет подана в Верховный суд РФ.

При этом Чубаров предположил, что суд может начать рассмотрение апелляции через пять-шесть месяцев.

Также председатель Меджлиса отметил, что до начала рассмотрения апелляции Чийгоз будет находиться в Симферополе.

"После того как будет рассмотрена апелляция и будет определение Верховного суда Российской Федерации, понятно, что мы и здесь не питаем никаких иллюзий, мы сразу идем в Европейский суд по правам человека", - подчеркнул Чубаров.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 сентября, так называемый «верховный суд Крыма» осудил Чийгоза к 8 годам лишения свободы. Адвокат Николай Полозов заявил, что обжалует приговор.

Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты.

Оккупационные власти обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что поставит вопрос об осуждении заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Чийгоза в Совете Европы.