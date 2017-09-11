Суд в аннексированном Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма приговорил одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза до 8 лет колонии строгого режима. Такое решение суд принял 11 сентября, как сообщил адвокат Николай Полозов.

В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал приговор, который "Верховный суд" аннексированного Крыма вынес одному из лидеров крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу.

"Дело Ахтема Чийгоза – очередной приговор России, которая на самом высоком международном уровне – ООН – признана оккупантом", - написал президент в Twitter.

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Как сообщал УНИАН, 7 августа в Верховном суде аннексированного Крыма обвинение требовало для Чийгоза наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Справка УНИАН. Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года.

Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты. Российская оккупационная власть обвиняет Чийгоза в организации массовых беспорядков. Его дело российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - в отношении Чийгоза и отдельно в отношении других фигурантов процесса - Али Асанова и Мустафы Дегерменджи.

20 июня Чийгоза вывозили в Бахчисарай, где он смог попрощаться с больной матерью. 22 июня подконтрольный Кремлю так называемый «Верховный суд Крыма» до 8 октября продлил срок ареста Чийгоза. 1 августа завершилось судебное следствие по делу Чийгоза.