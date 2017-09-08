На сайте власти Киева опубликована петиция о сохранении жетонов в метро

На сайте власти Киева опубликована петиция о сохранении возможности пользоваться жетонами для проезда в метрополитене.

Общественная инициатива «Оставить жетоны метро» обнародована сегодня.

Автор петиции отмечает, что жетоны в метро используются 20 лет.

«Требую оставить это средство оплаты как надежное и как символ реальной стабильности в столице. Прошу поддержки у всех, кто ценит историю своего города и удобный транспорт», - говорится в инициативе.

Как сообщал УНИАН, руководство Киевского метрополитена реализует программу автоматизации станций, согласно которой постепенно прекращается продажа жетонов в кассах метрополитена.

«Мы переориентируем пассажиров пользоваться автоматикой», - прокомментировала советник начальника КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон.

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«Мы по максимуму уберем человеческий фактор от оборота денежных средств. То есть все, что требует дополнительной инкассации и может проводиться в автоматическом режиме, будет проводиться в автоматическом режиме. Так работает заграница», - сообщила Макогон.

Так, уже сегодня в кассах метро продается только один жетон в руки. При этом с августа в рамках пилотного проекта полностью автоматизирована для оплаты одна из станций метро - «Кловская». После завершения «пилота» автоматизацию будут распространять на другие станции метро. На так называемой smart-станции прекращена продажа жетонов, зато установлен автомат по продаже билетов метрополитена с QR-кодом.