Парня, которого сбил сын Шуфрича переведут из реанимации в клинику реабилитации – СМИ

Пострадавшего в результате ДТП с участием сына народного депутата Украины от «Оппозиционного блока» Нестора Шуфрича переведут из реанимации в клинику реабилитации. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на израильских медиков, которые его лечат.

Читайте такжеУ сбитого сыном Шуфрича мужчины после ДТП есть провалы в памяти (видео)По их словам, состояние пострадавшего стабильное и у него уже нет необходимости находиться в отделении реанимации.

"Реабилитация будет построена по нескольким направлениям, одно из них - это гидротерапия, процедуры в бассейне, спич-терапия. Это поможет Алексею полноценно разговаривать. И трудотерапия, которая вернет ему возможность быстро принимать решения, думать", - рассказал руководитель международного отдела первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман.

Ранее пострадавшему в ДТП пешеходу сделали операцию.

Как сообщал УНИАН, 26 августа на улице Шота Руставели в Киеве Шуфрич-младший, находясь за рулем автомобиля марки Bentley, совершил наезд на 31-летнего пешехода Алексея Мельниченко. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство. Как отметили в полиции, тест показал, что сын Шуфрича на момент совершения ДТП был трезв. У Шуфрича-младшего правоохранители изъяли загранпаспорт.

29 августа Шуфричу-младшему объявили подозрение. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, причинившее потерпевшему тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

30 августа Шевченковский райсуд Киева избрал Шуфричу-младшему меру пресечения в виде личного поручительства, не удовлетворив ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте. Поручителем выступил отец Шуфрича - народный депутат.

Сегодня Апелляционный суд Киева перенес на 12 сентября рассмотрение жалобы прокуратуры на решение суда, который отпустил подозреваемого на поруки.

7 сентября Шевченковский районный суд Киева на два месяца ограничил сына народного депутата Нестора Шуфрича в праве управления транспортом.