Шуфрича-младшего, который сбил человека, взял на поруки отец-нардеп

Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство следователя о мере пресечения для Нестора Шуфрича-младшего в виде круглосуточного домашнего ареста. Как передает корреспондент УНИАН, суд принял сторону защиты подозреваемого, удовлетворив его ходатайство о личном поручительстве.

Судья находилась в совещательной комнате более двух часов, решая вопрос о мере пресечения для Шуфрича-младшего. В результате Шуфричу-младшему была избрана мера пресечения в виде личного поручительства. Поручителем выступит его отец - народный депутат Нестор Шуфрич.

В мотивировочной части решения судья отметила, что Шуфрич-старший пользуется авторитетом и уважением в обществе, и поэтому его сын может быть передан ему на поруки.

Читайте такжеШуфрич прибыл на суд над своим сыном, сбившим на Bentley мужчину в Киеве (фото)

Также в мотивировочной части говорится о том, что следствие не предоставило доказательств степени тяжести телесных повреждений потерпевшего, которые бы подтверждали квалификацию подозрения Шуфрича-младшего по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса - нарушение правил водителем транспортного средства, приведшее к нанесению тяжелых телесных повреждений или смерти потерпевшего.

Кроме того, в постановлении суда говорится, что Шуфрич-младший должен сдать на хранение заграничный паспорт и другие документы, которые дают право на выезд из Украины без разрешения следователя, прокурора и суда, не отлучаться с места жительства, избегать общения со свидетелями и потерпевшими по этому делу.

Срок действия меры пресечения - до 29 октября.

Как сообщал УНИАН ранее, 26 августа на улице Шота Руставели в Киеве Нестор Шуфрич - сын народного депутата Нестора Шуфрича, находясь за рулем автомобиля марки Bentley, совершил наезд на 31-летнего пешехода Алексея Мельниченко.

Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали. В пресс-службе депутата утверждали, что Bentley не принадлежит Шуфричу-младшему, а был предоставлен автосалоном для съемок клипа его товарища - рэп-исполнителя.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство. Как отметили в полиции, тест показал, что сын Шуфрича на момент совершения ДТП был трезв. У него взяли анализы для установления наличия наркотического опьянения. Также у Шуфрича-младшего правоохранители изъяли заграничный паспорт.

Ранее СМИ сообщали, что пострадавший в ДТП мужчина находится в реанимации Киевской городской клинической больницы № 17 без сознания. В клинику прибыли израильские медики, которые будут лечить его вместе с украинскими врачами. 28 августа в СМИ появилась информация со ссылкой на отца пострадавшего, что Мельниченко находится в сознании и пытается общаться. 30 августа сын Шуфрича объявили подозрение в деле о ДТП.