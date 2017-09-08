$200 за "евробляху": на Буковине разоблачили схему ввоза авто на еврономерах (фото)

На Буковине правоохранители разоблачили таможенников, которые организовали схему ввоза в Украину автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что согласно схеме, граждане-нерезиденты беспрепятственно ввозили автомобили на иностранной регистрации. Кроме того, все транспортные средства были оформлены на подставных лиц. За такую услугу таможенники получали по 200 долларов США за один автомобиль.

«В схеме были задействованы начальник одного из структурных подразделений международного автомобильного пункта пропуска, инспекторы и посредники. По такой схеме лишь в течение двух месяцев было ввезено более 800 автомобилей», - говорится в сообщении.

Правоохранители провели 14 обысков. Уже задержаны 5 человек, среди которых руководитель структурного подразделения и 2 инспектора таможенного пункта пропуска. На таможне правоохранители выявили более 4 тысяч долларов США и 23 тысячи гривень. Кроме того, у одного из фигурантов дела по месту жительства изъяли более 100 тысяч долларов, 4 тысячи евро и оружие.

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«Также правоохранители изъяли черновые записи, которые свидетельствуют о миллионных прибылях задержанных. В настоящее время проверяется причастность к указанной преступной схеме и распределению взяток других работников таможни, в том числе ее руководства», - говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН ранее, переход на украинские номера владельцам уже ввезенных в Украину легковых авто с иностранной регистрацией будет стоить от 1 до 1,4 тыс. евро. Об этом рассказала глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина. "Когда мы посчитали, это совершенно небольшие суммы уплаты таможенных платежей. Категория до 2200 см кубических, 2-я категория автомобилей, это в районе 1 тыс. евро. Следующая категория - 1,2 - 1,4 тыс. евро", - заявила она. Как и ранее, ставки акцизного сбора установлены в евро в зависимости от объема двигателя. Южанина сообщила, что это решение касается авто на иностранных номерах как позднее 2010 года выпуска, так и позже 2000 года.

7 сентября напротив центрального входа в здания парламента началась акция автомобилистов, которые требуют легализации автомобилей с европейской регистрацией, завезенных в Украину.