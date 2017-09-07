Победа "евроблях"?: авто на еврономерах хотят разрешить растаможивать за тысячу евро

Переход на украинские номера владельцам уже ввезенных в Украину легковых авто с иностранной регистрацией будет стоить от 1 до 1,4 тыс. евро. Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина рассказала в комментарии Еспресо.TV.

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"Когда мы посчитали, это совершенно небольшие суммы уплаты таможенных платежей. Категория до 2200 см кубических, 2-я категория автомобилей, это в районе 1 тыс. евро. Следующая категория - 1,2 - 1,4 тыс. евро", - заявила она.

Как и ранее, ставки акцизного сбора установлены в евро в зависимости от кубических сантиметров двигателя.

Южанина сообщила, что это решение касается авто на иностранных номерах как позднее 2010 года выпуска, так и позже 2000 года. Соответствующие изменения будут внесены в Налоговый, Таможенный и Бюджетный кодекс.

"Это действительно огромный шаг навстречу людям", - подчеркнула глава налогового комитета.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября напротив центрального входа в здание парламента началась акция автомобилистов, которые требуют легализации автомобилей с европейской регистрацией, завезенных в Украину.

Накануне представитель президента в парламенте Ирина Луценко в эфире "Вечернего прайма" на телеканале "112 Украина" заявила, что в ближайшие три месяца планируется принятие закона, запрещающего въезд незаконных автомобилей с иностранной регистрацией в Украину.

"Мы в ближайшее время, уже работает рабочая группа, закрываем границу для того, чтобы не продолжать эти транзитные передвижения, это накопление в Украине таких незаконных автомобилей. Я думаю месяц-два. Мы должны до ноября принять закон, который запретит въезжать, то есть мы прекращаем такое нашествие", - сказала Ирина Луценко.

По ее словам, будет создана рабочая группа, в которой за три месяца должен быть наработан компромиссный закон.

"О стоимости пошлины, о платежах, которые должны быть оплачены, о штрафных санкциях. И сейчас нарабатываются условия моратория на проверки, драконовские методы, которые якобы применяют. Какой-то определенный период моратория на такие драконовские меры будет сделан, но граница закроется и наработается компромиссный вариант растаможивания этих автомобилей", - отметила представитель президента в парламенте.